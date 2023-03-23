В США на 3D-принтере напечатали чизкейк с особым вкусом

Авторы новой технологии не сомневаются, что их творение сможет заменить кухонные плиты, духовки и микроволновки.

Инженеры факультета машиностроения из Колумбийского университета в Нью-Йорке научились выпекать десерты прямо в лаборатории. Ученые с помощью принтера для еды напечатали многослойный пирог, сообщает Вокруг света.

Вместо чернил они использовали джемы и глазури. Кулинары от науки сравнивают свое детище с архитектурным строением. Авторы совершествуют созданные ими же технологии, чтобы ими могли воспользоваться хозяйки на домашних кухнях.

Ученые уверяют, что такая еда подарит «новые вкусовые впечатления», так как новая технология позволяет расположить ароматы и текстуры в миллиметровом диапазоне.

Ранее ученые не раз заявляли об испытаниях, уверяя, что 3D-принтеры заменят кухонные плиты, духовки и микроволновки. Правда, не так скоро, как хотелось бы.

Команда Колумбийского университета впервые представила свою технологию в 2005 году, но до сих пор есть немало ограничений для массового производства таких систем. Одна из проблем - недостаток сырья для такой кулинарии.

Преимущества многослойной печати, отмечают авторы, в том, что она позволяет создавать более настраиваемые продукты, повысить их безопасность. Пользователи при этом могут легко контролировать состав.

На данном этапе такая еда может выручить пациентов с нарушением функции глотания - она имитирует форму настоящих продуктов, но при этом сохраняет пюреобразную структуру.