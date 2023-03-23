Милохин и Моргенштерн в Таиланде попали в ДТП

Авария произошла недалеко от пляжа Банг Тао. Ехавшие на скутере тиктокер и рэпер не справились с управлением, и столкнулись с автомобилем.

Блогер Даня Милохин вместе с признанным в России иноагентом рэпером Моргенштерном попали в ДТП на таиландском острове Пхукет, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как уточняет источник, авария произошла недалеко от пляжа Банг Тао. Ехавшие на скутере тиктокер и рэпер не справились с управлением, и столкнулись с автомобилем.

Даня Милохин ранее выкладывал в соцсетях истории, где демонстрировал навыки езды на скутере без рук на руле. А также те, где ездил вместе с Моргенштером.

Издание напоминает, что заместитель главы миграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявлял, что офицеры этого ведомства следят за соцсетями туристов и релокантов из России с целью выявления возможных нарушений визовых правил.

По словам Сугито, в результате такой слежки им удалось выявить двоих россиян, которые обучали за деньги других приезжих соотечественников езде на мотоцикле, что является нарушением нормативов туристической визы.