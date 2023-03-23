Тонна картошки с каждой сотки: какие ухищрения помогут добиться такого результата

Манипуляции с клубнями нужно начинать за месяц до посадки, но все усилия обязательно окупятся хорошим урожаем.

В идеале подготовку почвы для будущего урожая нужно начинать еще с лета. Для этого огурцы-переростки, кабачки, яблоки, очистки и другие отходы овощей обработать препаратами Восток ЭМ-1 либо Бак Сиб К (по инструкции). И - равномерно прикопать по участку.

Сорняки при этом вырывать, но оставлять на грядке. Дождевые черви все это переработают в полезное удобрение, которое будет питать грядку под клубни на следующий год.

Картофель достать из погреба примерно за месяц до посадки. Каждый из клубней надрезать канцелярским ножом - по кругу, надрезы должны быть не больше 1 см. Число глазков при этом должно быть одинаковым. Понятно, что линия получится кривая - глазки равномерно не растут.

После обработки каждой из картофелин нож необходимо опускать в раствор розовой марганцовки (для дезинфекции), а надрезанный клубень - обвалять в золе.

Подготовленный таким образом картофель заложить в ПЭТ-бутылки размером в 5-10 литров. Поставить в светлое прохладное место, где есть солнечный свет. Периодически переворачивать к солнцу.

Раз в 4 дня опрыскивать раствором любого питательного средства для рассады.

За десять дней до посадки переложить в ящики, дно которых застелено газетами и засыпано опилками или грунтом слоем в 1 см. Затем взять темные пластиковые бутылки, отрезать дно и горлышко, поставить эти стаканы без дна в ящик. Картофель разложить ростками вверх, засыпать опилками или грунтом.

Пролить розовым раствором марганцовки либо золой - во избежание плесени. Ящики поставить в теплицу и накрыть черным спанбондом, чтобы не было доступа света.

После таких манипуляций картофель вырастает крепким, сильным, и дает огромный урожай.