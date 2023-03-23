Кирби оскорбил пилота Су-27 ВКС РФ, сбившего дрон США над Чёрным морем

Представитель Джон Кирби выступил с критикой российского лётчика, который перехватил американский беспилотник недалеко от Севастополя.

Журналисты информагентства The Hill опубликовали интервью с советником Байдена по нацбезопасности США Джоном Кирби, который прокомментировал инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море после того, как данный аппарат столкнулся с российским истребителем.

Кирби напомнил, что вчера министр обороны России Сергей Шойгу публично наградил пилота российского самолёта Су-27, который сбил дрон Соединённых Штатов. По словам Шойгу, лётчик награждён за проявленный героизм во время пресечения попытки потенциально вражеского БПЛА вторгнуться в зону проведения спецоперации.

В беседе с репортёрами The Hill Джон Кирби выразил уверенность в том, что пилот ВКС России является "идиотом", поскольку он якобы спровоцировал столкновение своего самолёта с американским беспилотником, причинив ущерб собственности США и подвергнув угрозе свою жизнь.

Также Джон Кирби отметил, что ни в одном государстве мира не награждают военных за безрассудные поступки, которым в администрации Вашингтона считают поведение лётчика российского истребителя.

Накануне сам пилот самолёта Су-27 российских военно-космических сил рассказал об инциденте с дроном США, отметив, что он и его коллега поднялись на перехват беспилотника по команде и не использовали бортовые вооружения для перехвата данного аппарата, сделав это с помощью серии воздушных манёвров.