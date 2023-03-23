Белый сообщил, что музыканты Би-2 поддерживают Уккраину материально

Актер Анатолий Белый информировал, что Лева и Шура из популярной группы "Би-2" помогают Украине финансово.

Актер Анатолий Белый объявил о том, что группа "Би-2" планирует дать 2 концерта.

Многие заявили, что в настоящее время веселиться не от чего. Артист в защиту музыкантов рассказал, что таким образом исполнители пытаются помочь Украине, переводя на счет часть средств, вырученных от концертов.

Белый подчеркнул, что ребята это делают тихо, не объявляя о том, что они герои на каждом углу.

Выступления коллектива пройдут в Турции и Кемере.