Белый сообщил, что музыканты Би-2 поддерживают Уккраину материально
2023-03-23 15:38
Актер Анатолий Белый информировал, что Лева и Шура из популярной группы "Би-2" помогают Украине финансово.
Актер Анатолий Белый объявил о том, что группа "Би-2" планирует дать 2 концерта.
Многие заявили, что в настоящее время веселиться не от чего. Артист в защиту музыкантов рассказал, что таким образом исполнители пытаются помочь Украине, переводя на счет часть средств, вырученных от концертов.
Белый подчеркнул, что ребята это делают тихо, не объявляя о том, что они герои на каждом углу.
Выступления коллектива пройдут в Турции и Кемере.
Опубликовано: Наталья Гончарова