В Запорожской области российские спецслужбы разбрасывают на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

Как передает РИА Новости, на листовках, стилизованных под украинскую гривну, указана радиочастота, на которую можно настроиться и сообщить о своих намерениях российской стороне.

Кроме того на листовках указан адрес бота в одном из мессенджеров, по которому также можно связаться с представителями России. Об этом агентству рассказал представитель спецслужб.

Он также отметил, что эта работа ведется для того, чтобы прекратить неоправданное кровопролитие.

После того, как украинские военные, пожелавшие сдаться, выйдут на связь, им сообщат более конкретные условия самого процесса сдачи в плен.