Милиция ДНР: улицы Марьинки усеяны многочисленными трупами солдат ВСУ

Как сообщили в Народной милиции ДНР, на улицах Марьинки находятся многочисленные трупы украинских боевиков.

В сообщении сказано, что населенный пункт Марьинка является одним из наиболее горячих точек. Российские военные постепенно занимают все новые и новые позиции, двигаясь вперед. На улицах города везде тела бойцов ВСУ.

Как передает RT, российские пехотинцы действуют при поддержке артиллерии, которая замаскировала свои позиции и ведет обстрелы из 152-мм орудий.