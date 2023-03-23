Милиция ДНР: улицы Марьинки усеяны многочисленными трупами солдат ВСУ
2023-03-23 21:55
Как сообщили в Народной милиции ДНР, на улицах Марьинки находятся многочисленные трупы украинских боевиков.
В сообщении сказано, что населенный пункт Марьинка является одним из наиболее горячих точек. Российские военные постепенно занимают все новые и новые позиции, двигаясь вперед. На улицах города везде тела бойцов ВСУ.
Как передает RT, российские пехотинцы действуют при поддержке артиллерии, которая замаскировала свои позиции и ведет обстрелы из 152-мм орудий.
Опубликовано: Наталья Замечалова