Блинкен: Киев может вернуть территории не на поле боя, а иными путями

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о возвращении Украиной своих земель.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказался о попытках Украины вернуть утраченные территории.

По словам Блинкена, Киевские власти могут попытаться вернуть себе земли, отошедшие к Российской Федерации, и без их прямого захвата.

"Киев может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями", - заявил Блинкен.