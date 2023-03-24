Блинкен: Киев может вернуть территории не на поле боя, а иными путями
2023-03-24 05:17
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о возвращении Украиной своих земель.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен высказался о попытках Украины вернуть утраченные территории.
По словам Блинкена, Киевские власти могут попытаться вернуть себе земли, отошедшие к Российской Федерации, и без их прямого захвата.
"Киев может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями", - заявил Блинкен.
Опубликовано: Николай Скира