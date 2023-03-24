Пентагон: Иранский дрон атаковал базу США в Сирии, убив одного солдата
2023-03-24 05:46
В Пентагоне сообщили об атаке иранского дрона на базу Соединенных Штатов в Сирии.
Как сообщили в Пентагоне, военная база Соединенных Штатов Америки на территории Сирии В была атакована иранских беспилотным летательным аппаратом.
В результате атаки погиб один военнослужащий, а еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.
"Пентагон заявил, что 1 американский военный погиб, несколько пострадали в результате атаки иранского беспилотника в Сирии", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира