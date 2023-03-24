Советник главы ВСУ Дэн Райс заявил, что Украина проведет наступление, шокирующее весь мир

Украинская армия продолжает готовиться весеннему крупномасштабному наступлению.

Дэн Райс, который является советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, высказался о подготовке весеннего наступления украинской армии.

По словам Райса, Вооруженные силы Украины проведут такое наступление, которое шокирует весь мир.

"Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир", - говорится в заявлении Дэна Райса.

При этом стоит отметить следующий факт - многие эксперты сходятся во мнении, что у ВСУ будет лишь одна попытка провести операцию таких масштабов.