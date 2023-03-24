В Москве заочно арестованы сотрудники ГУР Украины за похищение бойцов ДНР
2023-03-24 07:54
Нескольких сотрудников украинской разведки заочно арестовали по решению московского суда.
В Москве суд принял решение о заочном аресте нескольких граждан Украины, которые являются сотрудниками Главного управления разведки страны.
По заявлению следствия, группа разведчиков похищала добровольцев народной милиции ДНР, а затем вывозила их за пределы России.
Решением Басманного суда были заочно арестованы Вячеслав Орехов, Дмитрий Симанский, а также их помощник Владислав Гавриш. Россия объявила их в международный розыск.
Опубликовано: Николай Скира