В Москве заочно арестованы сотрудники ГУР Украины за похищение бойцов ДНР

Нескольких сотрудников украинской разведки заочно арестовали по решению московского суда.

В Москве суд принял решение о заочном аресте нескольких граждан Украины, которые являются сотрудниками Главного управления разведки страны.

По заявлению следствия, группа разведчиков похищала добровольцев народной милиции ДНР, а затем вывозила их за пределы России.

Решением Басманного суда были заочно арестованы Вячеслав Орехов, Дмитрий Симанский, а также их помощник Владислав Гавриш. Россия объявила их в международный розыск.