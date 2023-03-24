Трамп пригрозил смертями и разрушениями в США за выдвинутые против него обвинения
2023-03-24 12:30
Дональд Трамп предупредил, что обвинения, которые выдвинуты против него, могут повлечь за собой разрушения в стране и многочисленные смерти.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выложил пост в Truth Social, в котором сообщил, что на то, чтобы обвинить бывшего президента США, может пойти лишь «дегенеративный психопат».
Трамп сделал акцент на том, что все знают, что он не совершал никаких преступлений, а надуманные обвинения против него могут обернуться трагическими событиями: гибелью людей и разрушениями.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Тарас Медведев
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