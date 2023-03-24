Медведев: попытка ВСУ завоевать Крым военным путем будет основанием для использования РФ любого оружия

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, попытка Киева вернуть Крым военным путем будет являться основанием для использования любого вида оружия.

Речь идет, в том числе, и о возможности применения вооружения, которое предусматривает доктрина ядерного сдерживания, пишет РИА Новости.

Посягательство на любую часть территории государства равносильно угрозе безопасности страны в целом, подчеркнул Медведев.

Он выразил надежду на то, что «за океаном» это понимают.