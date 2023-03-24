Медведев: попытка ВСУ завоевать Крым военным путем будет основанием для использования РФ любого оружия
2023-03-24 13:01
По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, попытка Киева вернуть Крым военным путем будет являться основанием для использования любого вида оружия.
Речь идет, в том числе, и о возможности применения вооружения, которое предусматривает доктрина ядерного сдерживания, пишет РИА Новости.
Посягательство на любую часть территории государства равносильно угрозе безопасности страны в целом, подчеркнул Медведев.
Он выразил надежду на то, что «за океаном» это понимают.
Опубликовано: Наталья Замечалова