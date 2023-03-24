Садовод порекомендовал кустарник для дачи: с медовым ароматом и похож на сирень

По декоративным свойствам превосходит многие известные цветущие кустарники. Сад будет весь в цвету и наполнен благоуханием.

Речь пойдет о буддлее, которая зацветает под конец лета и радует почти до середины осени. Кусты достигают 2-3 метров, соцветия бывают самых разных оттенков: желтые, красные, синие.

Хорошо укрытая буддлея, спокойно переносит зиму.

Закупать саженцы надо в проверенных точках, импортный производитель предпочтительнее. Инструкцию надо хорошо изучить, чтобы сорт подходил для конкретного региона.

Какие саженцы выбрать: без гнили, вялых понурых ветвей, любых симптомов недомогания, без следов присутствия вредителей. Сохранять саженцы можно в холодильной камере.

Высаживать растение в открытый грунт надо после заморозков. Расположить кустарник лучше в солнечном месте без сквозняков.

Почва подойдет нейтральная, питательная, хорошо дренированная, достаточно увлажненная.

При посадке надо учесть, что буддлея очень разрастается, место нужно отвести большое. Выкапываем лунку под размер корней, накидывая еще 25 см вглубь.

Ширина - около 50 см. Дно устилаем дренажом, поверх кладем почвенную смесь (земля с огорода, перегной, комплексное удобрение).

Присыпав землей, высаженное растение поливаем и мульчируем.

Поливаем только в сухие жаркие дни - под каждый кустик ведро теплой воды. Воду лить в прорытую канавку у корней.

Подкармливаем 2-3 раза в сезон. Необходимы удобрения с фосфором и калием, помогающие продлить цветение.

Органика (перегной, компост) тоже нужна, ее чередуем с минеральными добавками.

Грунт держим в рыхлом состоянии, следим за сорной травой.

Регулярно проводим обрезку для формирования красивого куста и обильного цветения. Первая весенняя обрезка: надо оставить высоту куста до 30-90 см, зависит от сорта.

Всегда осматриваем куст, выявляем вредителей, с которыми сразу ведем борьбу.

Разводить буддлею можно семенами или черенками. Рассада выращивается из семян традиционным способом.

Черенки надо срезать осенью от побегов первого года жизни. Храним до прихода весны, выбирая прохладное влажное место.

Также черенки можно укоренить на грядке до зимы, под укрытием они дождутся тепла.

Чтобы не возиться, можно приобрести готовые саженцы понравившегося сорта.

На зиму кустик надо надежно укрыть. Первым делом окучиваем, потом обрезаем, оставляя веточки до 20 см. Далее идет слой лапника, а поверх него ящик из дерева.

Это еще не все. Ящик закладываем рубероидом. Укрытие надо плотно закрепить и прижать камнем или кирпичом, защищая от сильного ветра.