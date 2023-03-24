Минобороны Беларуси привело в боевую готовность 120-ую сухопутную бригаду

В белорусском Минобороны рассказали о приведении в боеготовность одного из воинских соединений страны.

Вечером пятницы, 24 марта, Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого уведомило местное население о том, что одно из сухопутных подразделений 120-ой бригады белорусских вооружённых сил приведено в полную боевую готовность.

В ведомстве отметили, что подразделение будет выполнять учебные задачи в сфере материального обеспечения национальной армии с сегодняшнего дня и до завершения мероприятия. Для участия в учениях часть 120-ой бригады ВС РБ оперативно расконсервирует военную технику и оружие.

После того, как вооружения будут сняты с хранения, подразделение 120-ой сухопутной белорусской бригады проследует маршем в заранее согласованное место, в котором состоятся учения. Характерно, что учения состоятся в рамках решения Северо-западного командования армии Беларуси провести плановую подготовку к оборонительной операции.

Накануне Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с представителями силового блока страны, упомянув недавний инцидент с российским радиолокационным самолётом А-59 на белорусском военном аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, правоохранители и военнослужащие государства должны находиться в состоянии повышенной бдительности.

Также Александр Лукашенко рассказал, что недавно сотрудники спецназа КГБ "Альфа" нейтрализовали группу вооружённых террористов в Гродно. Президент отметил, что белорусские спецназовцы сработали блестяще, уничтожив сопротивляющегося противника и не понеся при этом потерь.