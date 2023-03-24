Моравецкий: Евросоюз хорошо компенсирует Польше поставки оружия Киеву

Матеуш Моравецкий утверждает, что Брюссель компенсирует Варшаве поставки вооружений в Украину.

24 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поучаствовал в европейском саммите на территории Брюсселя, где пообщался с зарубежными журналистами, публично заявив, что Евросоюз вынужден хорошо компенсировать правительству Польши поставки оружия украинским войскам.

По словам Моравецкого, ещё до Пасхи страны-участницы Европейского союза передадут Варшаве компенсации в размере свыше 300 миллионов евро, а позднее Польша получит от ЕС ещё от 500 до 600 миллионов евро, которые выполнят компенсирующую функцию при интенсивной передаче польского оружия подразделениями ВСУ.

Матеуш Моравецкий напомнил, что после начала российской специальной военной операции Минобороны Польши заняло второе место по поставкам вооружений Украине, уступив в этом списке лишь Соединённым Штатам, оказывающих украинской армии ещё более интенсивную поддержку.

Польский премьер-министр отмечает, что из-за своих действий во время российско-украинского конфликта Польша станет лидером по получению финансов из Европейского фонда мира. При этом Моравецкий подчеркнул, что Варшава намеревается потратить эти деньги на собственные нужды в сфере обороны.

Характерно, что Матеуш Моравецкий признал факт поставки старого польского оружия в Украину, подчеркнув, что на полученные от Евросоюза средства Варшава сможет покупать себе современное вооружение.