Макрон сообщил о планах посетить Китай вместе с фон дер Ляйен

Эммануэль Макрон утверждает, что намеревается посетить Пекин в недалёком будущем.

Вечером 24 марта пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своих намерениях посетить Китайскую Народную республику с официальным визитом. Сообщая о своих планах, Макрон не стал раскрывать дату возможной поездки.

Вместе с тем Эммануэль Макрон уведомил, что лично предложил председателю Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляйен составить ему компанию во время поездки в Пекин. Сама фон дер Ляйен пока воздерживается от дачи комментариев на этот счёт, не рассказывая, приняла ли она предложение Макрона.

Характерно, что ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен также намеревался посетить Китай, однако резко отменил свою поездку после того, как истребители военно-воздушных сил Соединённых Штатов по приказу Джо Байдена сбили китайский аэростат у побережья Северной Каролины.

Изначально шеф Пентагона Ллойд Остин утверждает, что сбитый аэростат, принадлежащий Китаю, выполнял разведывательную деятельность над территорией США. Также Остин заявил, что американский эксперты изучили обломки оборудования китайского воздушного шара, найдя доказательства его причастности к шпионажу.

Позднее в пресс-службе Пентагона признали, что аэростат КНР не был разведывательным, в то время как Министерство иностранных дел Китая направило ноту протеста администрации Вашингтона, подчеркнув, что американские военные самолёты сбили метеорологический научный объект.