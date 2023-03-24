Макрон едет в Китай в сопровождении фон дер Ляйен в начале апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в пятницу, 24 марта, что во время поездки в КНР его будет сопровождать председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я предложил президенту фон дер Ляйен сопровождать меня в рамках визита, чтобы представить «единый (европейский) голос» против Пекина», — сказал он во время пресс-конференции по итогам европейского саммита в Брюсселе.

Ранее канцлер Шольц также заявил, что намерен посетить Китай, не назвав точную дату визита.