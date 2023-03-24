В Энергодаре российские спецслужбы обнаружили конспиративную квартиру украинских диверсантов

На конспиративной квартире диверсанты изготавливали взрывные устройства, передает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, сотрудники спецслужб России предотвратили готовящиеся теракты в Запорожском регионе.

В конспиративной квартире был проведен обыск, в результате чего сотрудники спецслужб нашли около 150 г взрывчатых веществ, несколько десятков патронов и различное оборудование, которое планировалось использовать для изготовления самодельных бомб: детонаторы, сотовые телефоны, коммутаторы.

Также были изъяты уже готовые взрывные устройства.