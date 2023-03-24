Опытный садовод рассказал про огурцы, которые не перерастают и хорошо плодоносят при скромном уходе

Многие горожане приезжают на дачу только по выходным, собирать поспевшие огурцы вовремя не получается. Итог - перезревшие, переросшие гиганты на грядках.

Как бороться с этой бедой? Эксперт нашел выход: "Пикулька F1" - сорт, который останавливается в росте после 8 см и дает отличный урожай.

Даже при самом плохом уходе эти огурцы будут обильно плодоносить. Они всегда будут миниатюрными и аккуратными на вид - ровные и правильной формы.

Для выращивания нужен плодородный грунт, для посадок в открытой почве эксперт рекомендует делать теплые грядки. Дно укладывается ветками, щепками, опилками.

Поверх этого идет старая трава и листа, сено, солома. Потом двухлетний навоз КРС. Наконец, питательная земля.

В такую грядку сажают эти огурцы, вместе с ними вносят триходерму. Сорт не боится суровых условий и устойчив к болезням. Профилактические мероприятия не нужны.

А вот насчет капельного автополива надо побеспокоиться, если вы редко бываете на даче.