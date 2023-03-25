Медведев: Войска РФ готовятся отражать наступление ВСУ

Дмитрий Медведев рассказал журналистам о планах по обороне новых территорий РФ.

Дмитрий Медведев заявил, что Генеральный штаб российской армии готовит план на случай начала наступательных действий Вооруженных сил Украины. Он добавил, что про готовящееся наступление украинских войск известно всем.

Также он добавил, что без помощи от стран Запада Украина не смогла бы проводить масштабные наступательные операции и, более того, не продержалась бы долго.

"Они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, это же абсолютно очевидно", - заявил Медведев.

Также Медведев признал, что западные поставки усложняют задачу России.