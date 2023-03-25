«Блондинка в законе» Риз Уизерспун после 12 лет брака разводится с мужем

Звезда Голливуда призналась в соцсетях, что сейчас они начинают новую главу своей жизни, но счастье их общего 10-летнего сына остается главным для обоих.

Звезда Голливуда Риз Уизерспун заявила о разводе с мужем Джимом Тотом. Она написала в своем блоге, что данное решение далось ей нелегко, сообщает 5-tv.ru.

Звезда ленты «Блондинка в законе» отметила, что они вместе провели много замечательных дней. И теперь для обоих главное - счастье общего сына.

Когда мы переходим к следующей главе, наш самый главный приоритет - наш сын и наша семья. Эти вопросы легкими никогда не бывают, - написала актриса в соцсетях.

Джим и Риз прожили в браке 12 лет, их общему сыну сейчас 10 лет. У знаменитости есть также дети от первого брака с актером Райаном Филиппом еще двое детей: 23-летняя дочь Ава и 19-летний сын Дикон.

Слухи о проблемах в их семье появились несколько лет назад. В 2020-м году западные СМИ писали, что Риз и Тот живут раздельно и даже почти не встречаются. В чем настоящая причина распада семьи, остается лишь догадываться.