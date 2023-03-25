Зеленский заявил о неспособности ВСУ начать наступление из-за нехватки оружия

Владимир Зеленский признал, что украинские войска испытывают сложности с началом контрнаступательной операции.

25 марта журналисты японской газеты Yomiuri Shimbun опубликовали интервью с Владимиром Зеленским, который публично признал, что подразделения вооружённых сил Украины утратили способность к началу крупного контрнаступления на позиции российских военных в зоне спецоперации.

По данным Зеленского, неспособность ВСУ приступить к проведению новой контрнаступательной операции обусловлена тотальной нехваткой боеприпасов и дефицитом оружия в рядах украинских военных, ввиду чего администрация Киева просит лидеров коллективного Запада о новых пакетах помощи.

Также Владимир Зеленский признаёт, что в восточной части фронта для вооружённых сил Украины сложилась очень неблагоприятная ситуация, ввиду чего украинские военные нуждаются в срочных поставках западных танков и реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

Зеленский отмечает, что надеется на наличие в западных странах сильных политиков, которые в состоянии принять односторонние решения о поставках вооружений Киеву, поскольку именно сейчас Украина находится в состоянии военного конфликта и жаждет получить поддержку от Запада.

Также Владимир Зеленский подчёркивает, что в настоящий момент украинское правительство не готово к возобновлению мирных переговоров с Россией, поскольку для их начала РФ должна отвести свои войска из страны.