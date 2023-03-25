У Даны Борисовой случился рецидив биполярного расстройства

Телеведущая пояснила, что даже при ремиссии болезни в марте и сентябре ее состояние резко ухудшается.

Телеведущая Дана Борисова уже много лет мучается от биполярного расстройства, сообщает Рамблер.

Телеведущая несколько лет назад проходила курс лечения и реабилитации, чтобы избавиться от зависимости от запрещенных веществ. Однако проявившееся пятнадцать лет назад психическое заболевание периодически дает о себе знать.

Дане приходится даже лечиться стационарно, - уточняет 7days.ru.

Сейчас у звезды болезнь обострилась опять.

Заметили, наверное, что у меня вновь сильно дрожат руки. В марте и сентябре при биполярном расстройствеу мое состояние резко ухудшается, - сообщила Борисова в социальной сети.

Телеведущая также прокомментировала историю блогеров Чекалиных, задолжавших государству свыше 300 миллионов рублей налогов.

По словам Даны, ее радует наказание семьи блогеров, так как они вели нечестный бизнес, обогащаясь за счет россиян.