Журналисты немецкой газеты T-online утверждают, что за взрывами на "Северных потоках" может стоять российское правительство.

Вечером 25 марта, в субботу, основанное в Германии новостное агентство T-online опубликовало сведения о том, что начавшееся расследование по поводу инцидента на газопроводах "Северный поток" может прийти к выводу о том, что к терактам на российской газовой магистрали может имет отношение сама Москва.

По данным аналитиков T-online, в ночь на 21 сентября прошлого года три военных корабля покинули базу ВМФ России в Калининграде, что произошло незадолго до диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море, которая состоялась 26 сентября того же года. При этом в газете отметили, что суда российского военно-морского флота действовали под прикрытием.

Также в T-online пишут, что корабли России якобы были невидимы для международных радарных систем и могли иметь на борту большое количество взрывчатки, подходящей для её использования в террористическом акте на "Северных потоках". Также в газете привели сведения из пресс-релиза Минобороны РФ, согласно которым 21 сентября 2022 года корабли ВМФ России провели учения в Балтийском море.

Также в T-online заявили, что в подрыве "Севпотоков" мог принимать участие российский корабль СС-750, обычно используемый для перевоза подводных лодок, в то время как на его борту традиционно присутствует маленькая субмарина АС-26, предназначенная для эвакуации экипажа в случае чрезвычайных происшествий.

Характерно, что сегодня американский телеведущий Такер Карлсон назвал слова администрации Джо Байдена о непричастности США к подрыву "Северных потоков" самой смешной ложью за этот год.