NYT: конфискация активов России на Западе подрывает веру в доллар
Издание New York Times рассказало о последствиях конфискации российских активов западными странами.
Вечером 25 марта колумнист американского новостного журнала The New York Times Патрисия Коэн опубликовала новую колонку, в рамках которой выразила уверенность в том, что возможное решение лидеров западных государств конфисковать принадлежащие России активы спровоцирует тотальное недоверие к доллару во всём мире.
Коэн напомнила, что министр финансов Соединённых Штатов Джаннет Йеллен признаёт деструктивность решения отнять у России принадлежащую ей собственность, поскольку это неизбежно спровоцирует падение спроса на американский доллар в качестве резервной валюты.
При этом Патрисия Коэн выразила уверенность в том, что большинство глав стран коллективного Запада не решатся на конфискацию российских активов, поскольку не имеют законных оснований для этого и хорошо представляют возможные последствия подобной ограничительной меры.
По мнению журналистки, идею о конфискации активов РФ лоббируют прибалтийские государства, правительство Польши и других стран Восточной Европы, однако они находятся в меньшинстве и не могут воплотить свои намерениях из-за отказа ведущих западных держав следовать такой инициативе.
Характерно, что после начала спецоперации на Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что считает заморозку российских активов формой "узаконенного пиратства".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Иван Ободов
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