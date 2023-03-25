NYT: конфискация активов России на Западе подрывает веру в доллар

Издание New York Times рассказало о последствиях конфискации российских активов западными странами.

Вечером 25 марта колумнист американского новостного журнала The New York Times Патрисия Коэн опубликовала новую колонку, в рамках которой выразила уверенность в том, что возможное решение лидеров западных государств конфисковать принадлежащие России активы спровоцирует тотальное недоверие к доллару во всём мире.

Коэн напомнила, что министр финансов Соединённых Штатов Джаннет Йеллен признаёт деструктивность решения отнять у России принадлежащую ей собственность, поскольку это неизбежно спровоцирует падение спроса на американский доллар в качестве резервной валюты.

При этом Патрисия Коэн выразила уверенность в том, что большинство глав стран коллективного Запада не решатся на конфискацию российских активов, поскольку не имеют законных оснований для этого и хорошо представляют возможные последствия подобной ограничительной меры.

По мнению журналистки, идею о конфискации активов РФ лоббируют прибалтийские государства, правительство Польши и других стран Восточной Европы, однако они находятся в меньшинстве и не могут воплотить свои намерениях из-за отказа ведущих западных держав следовать такой инициативе.

Характерно, что после начала спецоперации на Украине министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что считает заморозку российских активов формой "узаконенного пиратства".