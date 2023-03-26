Дональд Трамп утверждает, что именно он принял решение о поставке американского оружия в Украине и помешал реализации проекта North Stream 2.

26 марта бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками в Техасе, где публично заявил, что именно он принял решение о начале поставок американского оружия в Украину, передав Киеву сотни переносных противотанковых комплексов Javelin.

Также Трамп напомнил, что это он принял решение о введении ограничительных мер в отношении российского газопровода "Северный поток-2", однако после прихода к власти Джозефа Байдена нынешний американский президент снял санкции с проекта North Stream 2 AG, намереваясь допустить его запуск.

По мнению Дональда Трампа, принадлежащий России трубопровод "Северный поток-2" был бы запущен в эксплуатацию для прокачки газа странам европейского региона в случае, если бы Владимир Путин не принял решение о начале специальной военной операции на территории Украины.

Известно, что строительство "Северного потока-2" длилось 3 года и завершилось в 2021 году, однако он так и не был запущен к эксплуатацию из-за отказа немецкого Федерального сетевого агентства сертифицировать данную газовую магистраль в связи с решением руководства РФ начать спецоперацию.

Позднее Байден и канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно утверждали, что в ближайшем будущем "Северный поток-2" не будет работать, а 26 сентября 2022 года на участке залегания труб данной газовой магистрали в Балтийском море произошёл теракт.