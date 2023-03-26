Tesla производит 5000 автомобилей в неделю в немецком Грюнхайде

На заводе в Грюнхайде под Берлином сейчас производится 5000 автомобилей в неделю, сообщила Tesla в Twitter в субботу вечером.

Это соответствует примерно 250 000 автомобилей в год. На первом этапе расширения компания планирует спускать с конвейера 500 000 автомобилей в год, то есть около 10 000 в неделю.

Tesla производит электромобили в Грюнхайде около года. Совсем недавно это было около 4000 автомобилей в неделю. На заводе работает около 10 000 человек.

После первого этапа расширения Tesla хочет расширить завод, а затем произвести миллион автомобилей — график для этого открыт.

Первая заявка на частичное одобрение была подана в Федеральное управление по охране окружающей среды Бранденбурга.

Экологи опасаются расширения, часть участка находится в водоохранной зоне. По словам компании, ей не нужна дополнительная вода для расширения, потому что она хочет очищать сточные воды.