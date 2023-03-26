Дачник рассказал о своем опыте борьбы с морковной мухой при прореживании саженцев

Во время прореживания молодых растений нередко появляется морковная муха, избавиться от которой бывает непросто. Но опытные садоводы знают, что делать.

Прореживать всходы моркови нужно на раннем этапе роста, это важно для формирования хороших корнеплодов.

Процедура помогает уменьшить число сорняков и в целом способствует полноценному развитию растения и высокому урожаю в будущем.

Однако тут дачники часто сталкиваются с одной проблемой: неожиданно всходы начинает атаковать морковная муха. Откуда она берется?

При прореживании растение выделяет эфирные масла, которые приманивают муху. Еще хуже будет, если вы оставите вырванные саженцы лежать на грядке или в междурядьях.

Эфирный аромат распространится с еще большей силой. И мухи не заставят себя ждать. Что делать?

Опрыскать всходы молотым перцем. Делается такой раствор: на 10 л воды добавляется столовая ложка молотого перца. Обработать морковь лучше перед началом прополки.

Тогда можно не бояться: вредитель на грядках не появится. Одно ведро уйдет на 10 квадратных метров огорода.