Танкистам российской армии удалось сорвать очередную попытку наступления подразделений ВСУ на позиции РФ.

Как сообщило оборонное ведомство в своем Телеграм-канале, танкистами Южного военного округа был нанесен удар по украинским военным объектам и позициям в зоне СВО.

Таким образом были сорваны планы украинских боевиков начать наступательную операцию, сказано в сообщении.

Российские танкисты вели интенсивные обстрелы, используя метод танковой карусели. В результате чего, все намеченные цели противника были поражены.