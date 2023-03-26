МО РФ: российские танкисты сорвали очередную попытку наступления ВСУ в зоне СВО
23:16 2023-03-26
Танкистам российской армии удалось сорвать очередную попытку наступления подразделений ВСУ на позиции РФ.
Как сообщило оборонное ведомство в своем Телеграм-канале, танкистами Южного военного округа был нанесен удар по украинским военным объектам и позициям в зоне СВО.
Таким образом были сорваны планы украинских боевиков начать наступательную операцию, сказано в сообщении.
Российские танкисты вели интенсивные обстрелы, используя метод танковой карусели. В результате чего, все намеченные цели противника были поражены.
Опубликовано: Наталья Замечалова