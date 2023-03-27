Минобороны Британии: Бойцы ВСУ завершили обучение по управлению танками Challanger-2

Украинские солдаты прошли курс обучения по управлению британскими танками Challanger-2.

Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о том, что бойцы Вооруженных сил Украины завершили обучение по управлению британскими танками Challanger-2.

Отмечается, что солдаты уже вернулись в Украину. Также известно, что ВСУ уже в ближайшие недели могут применить британские танки в боях против российской армии.

"Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Великобритании на Украину", - пишет информагентство URA.RU.

Также украинские солдаты обучаются использованию немецких танков Leopard-2 и американских Abrams.