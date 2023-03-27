В Германии началась крупная национальная забастовка транспортников

В Германии объявленная крупная забастовка в транспортном секторе началась в ночь на понедельник.

Около 350 000 сотрудников в различных районах Германии объявили 24-часовую предупредительную забастовку с полуночи понедельника.

Сервисная компания Verdi и железнодорожный и транспортный союз (EVG) призвали к забастовке из-за спора о заработной плате в государственном секторе и на железных дорогах.

Самые масштабные забастовки за многие годы, вероятно, парализуют большую часть дорожного движения в Германии. Deutsche Bahn прекратила все междугородние перевозки в понедельник, и вряд ли ожидается, что какие-либо поезда будут курсировать в региональном сообщении.

Есть также забастовки в многочисленных местных транспортных сетях, то есть в S-Bahn и автобусах, и почти во всех аэропортах, кроме Берлина. Забастовка началась в воскресенье в аэропорту Мюнхена; регулярного пассажиропотока не было. Судоходство бастует в шлюзах и портах. На улицах должно быть намного больше людей, чем обычно.

В понедельник Verdi примет участие в третьем раунде коллективных переговоров с участием около 2,5 миллионов работников государственного сектора. Профсоюз требует 10,5% и как минимум на 500 евро больше месячной зарплаты.

EVG ведет коллективные переговоры с Deutsche Bahn и примерно 50 другими компаниями. В течение одного года он предусматривает повышение заработной платы в общей сложности на двенадцать процентов, но не менее 650 евро в качестве «социальной составляющей».