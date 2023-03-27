Венгерский парламент ратифицирует вступление Финляндии в НАТО

Венгерский парламент намерен ратифицировать членство Финляндии в НАТО в понедельник.

Правящая правоконсервативная партия премьер-министра Виктора Орбана “Фидес” заявила, то примет решение о вступлении в НАТО Швеции несколько позже.

Ранее правительства Орбана заявило, что поддерживает вступление обеих стран в НАТО, но парламентское большинство для вступления Швеции пока сомнительно.

Венгрия и Турция единственные, кто пока не одобрил соглашение о вступлении в военный лок двух северных стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Стокгольм занять более жесткую позицию в отношении курдских активистов, которых Анкара считает «террористами».