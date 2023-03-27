Об этом подполковник милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил в интервью журналистам «Комсомольской правды».

По словам Марочко, переброска Украиной элитных подразделений в Артемовск свидетельствует о плачевном состоянии украинских вооруженных сил на этом направлении.

Согласно последним имеющимся данным, российские войска освободили Артемовск примерно на 70 процентов, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для украинских вооруженных сил.

Как заявил Марочко журналистам, украинские средства массовой информации пестрят заголовками, что даже специальные подразделения уже направлены в Артемовск для использования в качестве пехоты. Это свидетельствует о том, что ситуация для украинских войск критическая, поскольку им приходится бросать в мясорубку даже элитные подразделения.