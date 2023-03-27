Гладиолусы зацветут раньше, если правильно подготовить их к посадке

Перед посадкой луковицы гладиолусов нужно правильно обработать. В последние дни марта их вносят в теплое помещение, после согревания очищают от чешуек, срезают все почерневшие и поврежденные места, обрабатывают срезы марганцовкой или зеленкой.

За пару недель до высадки в грунт луковицы помещают на влажную ткань и слегка проращивают. Высаживать их в почву нужно, когда земля на глубине 12 см прогреется до +10 градусов Цельсия.

Гладиолусы высаживают в почву примерно с конца апреля по 20 мая на хорошо освещенном и солнечном участке, где не задерживается вода.

Тяжелую почву придется регулярно рыхлить, а легкую - чаще поливать. Корневая система гладиолусов чувствительна к заливу, поэтому необходимо организовать дренаж, в качестве которого можно использовать компост либо перепревший навоз.

Посадка гладиолусов на грядку чем-то напоминает процесс высадки картофеля. Лунки делаются заблаговременно, их глубина должна соответствовать диаметру луковиц - чем он больше, тем лунка глубже.

На глубину более 14 см гладиолусы сажать нельзя, потому что ниже земля будет для них слишком прохладной. На легких песчаниках луковицы погружают в землю на 12-14 см, а на суглинках и черноземе - на 8-10 см.

Перед высадкой лунки нужно обработать Фитоспорином и для лучшего роста цветов добавить в них немного вытяжки конского навоза. Расстояние между лунками должно составлять 15-20 см, а между рядками - 25-30 см.

Сверху высаженные луковицы гладиолусов слегка присыпают землей, а затем мульчируют перепревшим коровяком либо опилками. Если выполнить все эти условия, то гладиолусы взойдут раньше и будут цвести пышным цветом.