Садовод-эксперт рассказал, за что он недолюбливает патиссоны

Сначала о достоинствах овоща. А они у него тоже конечно есть.
Растение красиво выглядит (как листья, так и соцветия), ярко цветет, может украсить собой участок.
Плоды - отдельная тема, они тоже очень декоративны, радуют глаз, особенно, когда небольшого размера: нежные, миловидные, словно игрушечные.
Большие тоже великолепны, даже перезрелые. Выглядят внушительно и достойно, вызывая к себе уважение. И фотогеничность у них не отнять, снимки получаются шикарные.
Отменные вкусовые качества, особенно маринованные. Напоминают чем-то грузди. На блюде выглядят очень аппетитно, украшая стол.
Не требовательны к уходу. Так же просто растить, как и кабачки. Проблем не создают никому, даже новичкам.
Очень много видов и сортов - на любой вкус. Разнообразие оттенков и форм.
Хорошо лежат, долго хранятся. Дольше тыквы и кабачков.
Употреблять их лучше молоденькими, не ждать пока перерастут, так они будут вкуснее.
А теперь о минусах
Они более жесткие и плотные, чем кабачки, готовить их надо уметь. Не всем придутся по вкусу.
Ничего особенного и пикантного во вкусовых или ароматических качествах нет, у кабачков вкус нежнее и интереснее.
Лучше всего их есть, когда маленькие, но это слишком хлопотно растить столько мелких патиссончиков. Их на закатки не напасешься.
Чистка патиссонов - отдельная тема, занятие довольно неприятное.
Очистки жесткие, куры их не любят, потому что трудно расклевать. Да и вкус мякоти их особо не прельщает.
Одним словом проку от овоща мало, и разводить его можно только разве из любопытства.