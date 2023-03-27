Садовод-эксперт рассказал, за что он недолюбливает патиссоны

Сначала о достоинствах овоща. А они у него тоже конечно есть.

Растение красиво выглядит (как листья, так и соцветия), ярко цветет, может украсить собой участок.

Плоды - отдельная тема, они тоже очень декоративны, радуют глаз, особенно, когда небольшого размера: нежные, миловидные, словно игрушечные.

Большие тоже великолепны, даже перезрелые. Выглядят внушительно и достойно, вызывая к себе уважение. И фотогеничность у них не отнять, снимки получаются шикарные.

Отменные вкусовые качества, особенно маринованные. Напоминают чем-то грузди. На блюде выглядят очень аппетитно, украшая стол.

Не требовательны к уходу. Так же просто растить, как и кабачки. Проблем не создают никому, даже новичкам.

Очень много видов и сортов - на любой вкус. Разнообразие оттенков и форм.

Хорошо лежат, долго хранятся. Дольше тыквы и кабачков.

Употреблять их лучше молоденькими, не ждать пока перерастут, так они будут вкуснее.

А теперь о минусах

Они более жесткие и плотные, чем кабачки, готовить их надо уметь. Не всем придутся по вкусу.

Ничего особенного и пикантного во вкусовых или ароматических качествах нет, у кабачков вкус нежнее и интереснее.

Лучше всего их есть, когда маленькие, но это слишком хлопотно растить столько мелких патиссончиков. Их на закатки не напасешься.

Чистка патиссонов - отдельная тема, занятие довольно неприятное.

Очистки жесткие, куры их не любят, потому что трудно расклевать. Да и вкус мякоти их особо не прельщает.

Одним словом проку от овоща мало, и разводить его можно только разве из любопытства.