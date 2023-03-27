Метод криоконсервации позволяет современной женщине, планирующей позднюю беременность, стать матерью

Криоконсервации могут подвергаться как яйцеклетки, так и эмбрионы.

Ко второму варианту прибегают, если у женщины есть супруг или партнер, с которым они в дальнейшем планировали бы совместных детей. Существует и еще одна технология: консервация яичниковой ткани.

Данная методика более сложна, поскольку предполагает изъятие части яичника и оперативного вмешательства.

К ней прибегают в случаях, когда гормональная стимуляция овуляции для забора яйцеклеток небезопасна для здоровья женщины, а также, если существует ограничение по времени, как в случае, если у женщины диагностировано онкологическое заболевание.

В дальнейшем женщина может воспользоваться клетками, которые находятся в жидком азоте в лабораторных условиях при температуре -196 градусов. Храниться они могут десятки лет.