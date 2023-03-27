Times: США рассматривают более жёсткую стратегию в конфликте на Украине

27 марта, в понедельник вечером, зарубежное информагентство The Times опубликовало авторскую статью, в которой со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что правительство Соединённых Штатов перешло к рассмотрению более жёсткой стратегии в отношении поддержки Украины.

По данным Times, ранее в администрации Вашингтона хотели, чтобы украинская государственность продолжила своё существование после завершения начатой Россией специальной военной операции, однако в настоящий момент команда Джозефа Байдена желает Украине победы в данном противостоянии.

При этом в правительстве США хотят, чтобы под контроль Киева вернулись все ранее утраченные территории, которые украинские власти считают своими, утверждают журналисты The Times, отмечая, что для этого Пентагон готов выделять новые масштабные пакеты военной помощи для ВСУ.

Также респондент Times подчеркнул, что в настоящий момент не следует ожидать смены тактики Соединённых Штатов в отношении Украины, поскольку в кабинете Байдена до сих пор не приняли окончательного решения по ужесточению своего влияния на российско-украинский конфликт.

Кроме того, собеседник иностранной газеты напомнил, что в настоящий момент правительство России не тяготеет к переговорам с представителями офиса Владимира Зеленского, ввиду чего в Белом доме хотят, чтобы Украина просто продолжила существовать как отдельная страна.