МК: ВСУ намеревались устроить в Тульской области РФ экологическую катастрофу

Генерал-майор Владимир Попов высказался о перехвате беспилотника Вооруженных сил Украины на Тульской областью Российской Федерации.

По заявлению Попова, на территории региона располагается огромное количество предприятий химической промышленности, которые могли и стать целью атаки.

Поражение любого из этих предприятий, считает Попов, могло бы стать экологической катастрофой.

"В данном направлении есть крупные химические производства. Детонация там привела бы к экологической катастрофе. ПВО — не панацея от бед. Закрыть каждый километр не хватит сил и средств", - заявил Попов.