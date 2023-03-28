Житель Бахмута рассказал о том, что бойцы ВСУ переодеваются в форму РФ

Жители Бамхута рассказывали о том, что бойцы Вооруженных сил Украины переодеваются в российскую форму и ходят по домам граждан, чтобы проверять их реакцию жителей.

Отмечается, что тех, кто радовался при виде военнослужащего в российской форме, выводили на улицу.

"Слухи у нас по улице ходили, что переодетые в российскую форму заходили, вот пришла «российская армия», кто обрадовался - выходим", - заявил житель Артемовска.

Стоит отметить, что переодевание в военную фору противника во время ведения боевых действий является военным преступлением.