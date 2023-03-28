В ДНР осудили на 20 лет бойца «Азова» за убийство женщины в Мариуполе

«Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», — сообщил СК РФ в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, весной 2022 года ставшая жертвой убийства женщина пришла на позиции, где находился Смития и другие бойцы, и предложила им еду, но в ответ услышала отказ и приказ покинуть помещение.

На следующий день к Смитии вновь подошла эта женщина, упрекнув его в грубости и выразив мнение, что Мариуполь скоро будет освобожден служащими Вооружённых сил Российской Федерации.

За это Смития выстрелил ей из автомата в спину, что и стало причиной смерти женщины.