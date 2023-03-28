Лавров: Киев демонстрирует готовность вмешаться в ситуации в Приднестровье

Вечером 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью журналистам информагентства "ТАСС", в ходе которого публично заявил, что официальные представители украинского правительства демонстрируют готовность Киева осуществить вмешательство во внутренние дела Приднестровья.

По данным Лаврова, в офисе Владимира Зеленского рассматривают вариант насильственного изменения статуса Приднестровской Молдавской республики, в рамках которого подразделения ВСУ могут вторгнуться на территорию данного государства, намереваясь осуществить его незаконный захват.

При этом Сергей Лавров напомнил, что в ПМР находится российский миротворческий контингент, который готов к отражению любого рода угроз, как внутренних, так и внешних. Также чиновник отметил, что Россия наделена мандатом по урегулированию ситуации на приднестровской территории.

Характерно, что ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович говорил о способности украинской армии установить военный контроль над Приднестровьем на считанные сутки. Арестович отметил, что такое может быть возможно только в случае поступления официального запроса о помощи со стороны правительства Молдавии.

Вместе с тем молдавский президент Майя Санду призвала армию Украины не вмешиваться в ситуацию на территории ПМР, адресовав аналогичное требование российскому руководству.