28 марта бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что Владимир Зеленский планомерно превращает украинское государство в принципиально новую страну, которая симптоматично напоминает роман антиутопического характера Джорджа Оруэлла "1984". По мнению Соскина, как и в произведении данного писателя, в Украине скрываются любые сведения, идущие в разрез с официальной позицией Киева.

Олег Соскин уверен, что Зеленский нацелен укрепить свои диктаторские амбиции в Украине, намереваясь установить тотальное цензурирование СМИ и других объектов масс-медиа, сделав их подконтрольными своему офису на Банковой улице Киева, что противоречит демократическим ценностям и свободе слова в частности.

Экс-советник Леонида Кучмы отмечает, что в ближайшее время не следует ждать от Владимира Зеленского изменения внутренней политики, осуществляемой им в Украине, поскольку президент данной страны намеренно уводит свой народ от объективной реальности, дезинформируя целую нацию о положении дел ВСУ на фронте.

Также Соскин считает, что команда Зеленского осознанно камуфлирует новую украинскую демографическую проблему, которой является сокращение местного населения. Аналитик выразил уверенность в том, что в Киеве не хотят оглашать данные о погибших и уехавших из страны украинцах.

Характерно, что ранее Олег Соскин неоднократно критиковал управленческие навыки Владимира Зеленского, говоря об его некомпетентности на посту президента и призывая объявить ему импичмент.