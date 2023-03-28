Дачный эксперт назвал удобрения, которые не подходят для выращивания помидоров

Помидоры выращивают все дачники поголовно. И у каждого свой подход, свои секреты и хитрости. Но что является общим делом для всех, так это внесение подкормок.
Без них не обходится ни одна агротехническая методика.
Много азота
Удобрения с большой долей азота приводят к неприятным последствиям: томаты наращивают зелень и тормозят развитие плодов.
Излишки фосфора
Такие добавки тоже нехороши для помидоров. Они стимулируют отложение солей в грунте, что затрудняет рост корней и ухудшает общее самочувствие растений.
Избыточный фосфор даже ведет к болезням.
Перебор с калием
В этом случае удобрения также стимулируют солевые скопления в земле, приводят к обезвоживанию огородных культур. Большое содержание калия в подкормке чревато болезнями.
Заменить такие удобрения можно комплексным сбалансированным составом или применять органику (компост/перегной).