Дачный эксперт назвал удобрения, которые не подходят для выращивания помидоров

Помидоры выращивают все дачники поголовно. И у каждого свой подход, свои секреты и хитрости. Но что является общим делом для всех, так это внесение подкормок.

Без них не обходится ни одна агротехническая методика.

Много азота

Удобрения с большой долей азота приводят к неприятным последствиям: томаты наращивают зелень и тормозят развитие плодов.

Излишки фосфора

Такие добавки тоже нехороши для помидоров. Они стимулируют отложение солей в грунте, что затрудняет рост корней и ухудшает общее самочувствие растений.

Избыточный фосфор даже ведет к болезням.

Перебор с калием

В этом случае удобрения также стимулируют солевые скопления в земле, приводят к обезвоживанию огородных культур. Большое содержание калия в подкормке чревато болезнями.

Заменить такие удобрения можно комплексным сбалансированным составом или применять органику (компост/перегной).