МОК рекомендует не допускать к соревнованиям россиян, поддерживающих СВО

Вечером 28 марта президент МОК Томас Бах публично заявил, что сегодня прошёл первый день заседаний Международного олимпийского комитета в Лозанне, в рамках которого было принято решение рекомендовать не допускать россиян к участию в соревнованиях, если они поддерживают спецоперацию на Украине.

По данным Баха, в ходе заседания превалирующее число представителей МОК выступили за то, чтобы граждане Российской Федерации и Беларуси имели возможность участвовать в соревнованиях международного уровня, однако для этого они должны чётко высказаться против проведения СВО.

Также Томас Бах уведомил, что даже в случае осуждения спецоперации на территории Украине белорусы и россияне не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальными флагами своих государств, поскольку в МОК рекомендовали допускать к стартам спортсменов из РФ и Беларуси только в нейтральном статусе.

Характерно, что в начале 2023 года пресс-служба Международного олимпийского комитета выступила за допуск россиян и белорусов к соревнованиям в случае, если они согласны выступать в качестве нейтральных спортсменов, которые не представляют свою страну на состязаниях.

При этом ранее в МОК утверждали, что ещё не приняли решение о допуске российских и белорусских граждан к Олимпийским играм-2024, которые состоятся в Париже.