Воду необходимо пить в течение всего дня, но в строго определенное время

Начинать пить воду нужно после пробуждения, перед завтраком, желательно в 8 часов утра. Делать это необходимо натощак, вода должна быть теплой, можно добавить в нее немного сока лимона.

Таким образом организм пробудится ото сна и будет восполнен недостающий уровень жидкости в организме.

Следующий стакан воды комнатной температуры нужно выпить в 11 часов утра. Именно в это время мы начинаем ощущать ложные позывы голода, но вместо поедания лишних калорий лучше компенсировать дефицит жидкости в организме.

За полчаса до обеда, в 13.00, подходит время для еще одного стакана воды. Во время обеда тоже можно выпить немного жидкости.

16.00 - время между обедом и ужином. В этот час вместо вредных перекусов нужно еще раз попить, желательно 0,5 литра воды.

И, наконец, последний перед сном стакан воды выпивают в 20.00. Для придания вкуса в него можно добавить немного меда и сок лимона.