Численность белорусского населения упала на 55 000 человек за прошедший год

На это указывают данные официальной статистики. По сведениям Белстат, на начало текущего года в Беларуси зафиксировано количество жителей, равное 9 200 617.

В начале 2022 года это число было больше на 54 907 человек.

На сегодняшний день в городах Беларуси живут около 7,2 млн людей. В селах - 1,9 млн. За один год сельских жителей стало меньше приблизительно на 35 тысяч.

Теперь в стране есть области, где проживает менее миллиона человек. К таким относятся Гродненская и Могилевская.

Количество проживающих в Беларуси граждан распределяется по регионам следующим образом:

Минская обл. – 1 462 021 человек;

Гомельская обл. – 1 347 469 человек;

Брестская обл. – 1 315 405 человек;

Витебская обл. – 1 091 948 человек;

Гродненская обл. – 998 600 человек;

Могилевская обл. – 989 702 человека.

Численность населения в Минске составила на начало года 1 995 471 человек. В прошлом году их было больше на 1082.

Для сравнения: за 2022 год население в Беларуси сократилось на 55 тыс. человек, за предыдущий 2021-й - на 94 121.