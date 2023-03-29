Галузин: диверсанты ВСУ могут быть переброшены в Беларусь

29 марта журналисты издания RTVI опубликовали интервью с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузин, который публично заявил, что считает реальным вторжение украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Республики Беларусь. По мнению Галузина, в соседнюю страну могут вторгнуться белорусские националисты, воюющие на стороне Киева.

Михаил Галузин утверждает, что белорусские националистические формирования в составе вооружённых сил Украины в основном сконцентрированы на Донбассе и участвуют в боевых действиях против армии России, однако представители данных группировок не скрывают своих намерений вторгнуться в Беларусь.

При этом Галузин считает, что подконтрольные Киеву белорусские националисты хотят незаконно свергнуть действующее в Минске правительство. Политик отметил, что силовые ведомства Беларуси должны быть готовы к обезвреживанию украинских ДРГ, открыто говорящих о своих планах.

Кроме того, Михаил Галузин уверен, что дислокация региональной группировки белорусско-российских войск на территории Беларуси является эффективным фактором сдерживания возможной агрессии со стороны украинского государства, ввиду чего ВСУ также стягивают силы к границам с РБ.

Характерно, что ранее Александр Лукашенко поручил белорусским правоохранителям придерживаться "жесточайшей" дисциплины для недопущения дестабилизации обстановки в стране.