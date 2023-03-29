Днём 29 марта американское периодическое издание "Ассошиэйтед пресс" обнародовало фрагмент интервью с Владимиром Зеленским, в рамках которого украинский лидер рассказал о своей готовности провести двухстороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на территории Киева.

Позднее многие из комментаторов китайского интернет-журнала Guancha осудили Зеленского за подобную риторику, отметив, что украинский президент слишком много возомнил о себе, если считает, что Си Цзиньпин действительно примет его предложение о встрече для переговоров в стране, где идут боевые действия.

Другие же юзеры сайта Guancha сошлись во мнении, что правительство Китая на станет подвергать себя опасности и вмешиваться в российско-украинский конфликт, поскольку администрация Пекина знает о ловушке, которую Владимир Зеленский приготовил для китайского государства, намереваясь сделать его участником своего противостояния с Россией.

Тажке пользователи китайской газеты отметили, что любые переговоры с Зеленским являются бесполезными для мирового сообщества, ведь решения за президента Украины принимают власти Соединённых Штатов и стран коллективного Запада, наделившие Киев целым рядом обязательств за переданные ему пакеты финансовой и военной помощи.

Характерно, что сам Владимир Зеленский признал, что общался с Си Цзиньпином до начала спецоперации, однако сейчас уже более года не имеет с ним никаких контактов.