Associated Press: Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину

Днём среды, 29 марта, Владимир Зеленский дал интервью основанному в США новостному журналу Associated Press, где публично заявил, что приглашает председателя правительства Китайской Народной республики Си Цзиньпина в Киев, желая провести с ним личные переговоры на тему российской спецоперации.

По словам Зеленского, он разговаривал с Си Цзиньпином до старта СВО, но после её начала не имел возможности поговорить с лидером Китая более года. Также Владимир Зеленский отметил, что уже направил официальное приглашение Си Цзиньпину в Киев и надеется услышать положительный ответ.

Характерно, что в Министерстве иностранных дел Китая уже отреагировали на слова Зеленского, сообщив, что он и китайский лидер постоянно поддерживают общение, однако в настоящий момент администрация Пекина не обладает сведениями о подготовке господина Си к визиту в Киев.

Накануне Си Цзиньпин посетил Москву по приглашению Владимира Путина, пробыв в российской столице три дня. Во время визита Си Цзиньпин провёл переговоры с Путиным, сперва встретившись с президентом России на неформальном обеде, а позднее в нескольких залах Кремля.

До этого постоянное представительство Китая в ООН опубликовало мирный план Пекина по урегулированию украинского кризиса, который высоко оценил Владимир Путин, сообщив, что подобный документ может лечь в основу следующих переговоров с правительством Украины.